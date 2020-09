​Discussão sobre referendo à eutanásia no fim de outubro ou só depois do Orçamento

O Parlamento aprovou esta terça-feira, na comissão de Assuntos Constitucionais, a resolução sobre o referendo à Eutanásia, completando o processo na especialidade, tal como a Renascença noticiou na semana passada.



Por ser uma iniciativa popular, o diploma tem de entrar sob a forma de projeto de resolução, aprovada na comissão da especialidade pelos deputados, depois de ouvir os representantes dos proponentes, o que aconteceu na passada quinta-feira.

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, vai decidir agora com os partidos o agendamento para plenário e tudo dependerá da pressa que querem dar ao processo. Tem de ser feito nas próximas 10 sessões plenárias, de acordo com as regras, mas sobra pouco tempo para que possa ser decidido e votado antes de se iniciarem os trabalhos parlamentares sobre o Orçamento do Estado para 2020.