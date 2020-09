Pandemia veio “ajudar” a mudar a “perceção daquilo que é o interior”

Tem a esperança que esta mudança – uma abertura forçada ao teletrabalho - seja duradoura?

A pandemia continua e vai continuar em 2021 - penso que nos temos de mentalizar disso. O que a História nos mostra é que hoje tivemos a pandemia do SARS-CoV-2, há uns tempos tivemos outros problemas. Portanto, temos grande vantagem - e até para os territórios mais congestionados, que têm hoje desequilíbrios – em desenvolver os territórios do interior.

Não é por nada que, no resto da Europa, os territórios de fronteira são desenvolvidos e esta [entre Portugal e Espanha] é das menos desenvolvidas da Europa.

Se tivesse que imputar culpas, a quem é que o faria?

Acho que somos todos culpados há demasiados anos. Não é algo que seja deste século e é algo que começou há décadas e décadas. Começamos a concentrar tudo nas grandes cidades e as pessoas começaram a acreditar que tinham oportunidades de vida nas grandes cidades, e daí o êxodo não só para as grandes cidades como para outros países da Europa e do Mundo.

Tivemos períodos muito fortes de emigração e até isso hoje é uma oportunidade, porque muitos dos nossos portugueses emigraram para a Venezuela. O regresso de muitos emigrantes é o reforço da força de trabalho de muitas empresas. Ainda por cima, estamos a falar de pessoas com grande empreendedorismo, pessoas com hábitos de trabalho extraordinários.

Refere muitas vezes a qualidade de vida do interior. Não existem, contudo, muitas ofertas de trabalho para trabalhadores com mais formação. Esses, vão continuar a trabalhar para empresas do litoral.

Se for ali ao CEI, em Castelo Branco, encontra engenheiros a trabalhar para empresas tecnológicas.

Mas Castelo Branco ainda é uma grande cidade...

Sim, mas se for ao Fundão não é uma grande cidade, é uma cidade média, encontra 700 engenheiros de vários países. Se continuar a subir, temos vários exemplos.

Existe a ideia de que no interior só há possibilidade da agricultura e da floresta, destas atividades mais tradicionais - que são muito importantes e eu não desvalorizo, pelo contrário -, mas mesmo estas atividades hoje são desenvolvidas com conhecimento, com inovação. O caso da agricultura de precisão: é uma agricultura que usa as tecnologias e que é cada vez mais eficiente e produtiva e que respeita o ambiente, a utilização dos solos e da água.

Já sinalizou a possibilidade de o programa + CO3SO Emprego vir a receber um reforço de verbas, após análise candidaturas submetidas. Consegue apontar uma data para uma resposta definitiva?

A prioridade agora é uma análise rigorosa, uma análise que permita critérios harmonizados no país. E uma análise rápida. Tendo em conta a quantidade de candidaturas, tudo faremos - porque também elas são de análise simplificada - para que seja o mais célere possível. Não me vou comprometer com uma data. Teremos para a semana uma reunião para tratar este assunto concretamente.

Gostava também de referir que considerando a tendência do teletrabalho, temos também no Plano de Estabilização Económica e Social, do ministério da Coesão Territorial, uma medida de estimulo ao teletrabalho.

Nós sabemos que para as pessoas, em teletrabalho, nem tudo são rosas. A tendência para a pessoa muitas vezes se desmotivar, a dificuldade de separar a vida privada do trabalho, leva-nos a atribuir alguma importância a espaços de teletrabalho e de coworking.

Estamos a trabalhar numa medida com as autarquias para criarmos uma rede de espaços de teletrabalho de coworking, que muitas vezes nem exigem grande investimentos, os espaços já existem, convêm adaptá-los para que as pessoas possam utilizá-los.

No início do ano, a rede de Aldeias de Montanha anunciou a criação de três espaços de coworking em volta da Serra da Estrela.

Em Trás-os Montes também já temos uma rede de espaços de coworking, agora é pô-los a trabalhar em conjunto, é financiar aquelas despesas que são absolutamente essenciais.

Na semana passada, o primeiro-ministro, quando apresentou o Plano de Recuperação Económica ao Grupo Parlamentar do PS, estabeleceu “três blocos essenciais” de intervenção. Um deles foi a “competitividade e resiliência do território”. Já planeou quais as primeiras medidas a implementar?

Esse planeamento cabe ao território em primeiro lugar. Nós o que temos recebido são os projetos prioritários, através das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, das Comunidades Intermunicipais e das autarquias, que têm estado a fazer as suas estratégias para o futuro.

Quais são as necessidades sinalizadas?

Têm sido sinalizadas muitas necessidades. Continuamos a ter necessidades de investir em equipamentos sociais, equipamentos de saúde, em escolas….

Escolas? Estamos numa região em que, nos últimos anos, fecharam algumas. Monsanto tinha uma que fechou ainda há seis anos por falta de alunos. [E voltou a reabrir em 2016.] Quando diz escolas, está a falar concretamente em quê?

Há muito investimento a fazer nas escolas. O interior é muito heterogéneo e o país também. No nosso ministério, nós gerimos os Fundos Europeus não só para o interior, mas para todas as regiões do país. A coesão é cuidar não só do interior, mas também do resto do território.

Continuamos, mesmo no interior, a ter necessidade de investir em escolas. Um investimento que é físico, mas também um investimento na escola digital. Dotando estas escolas de infraestruturas que permitam às crianças e aos professores e à comunidade educativa ter novos métodos de aprendizagem e de ensino - isso com a pandemia também se tornou vital.

Depois, a regeneração urbana. Nestes territórios, temos questões de mobilidade por resolver. Uma família que não tenha viatura própria tem problemas de mobilidade grandes. Estamos a querer trabalhar no âmbito das comunidades intermunicipais no que são o transporte a pedido, transporte flexível, os serviços de proximidade. Garantir que os serviços vão ao encontro das famílias e que isso vai multiplicar infraestruturas.

Deixe-me agora inverter a questão: onde é que, tendo em conta a experiência do passado, não se devia investir?

Há investimentos que já fizemos e que não são necessários. Mas tenho alguma dificuldade de dizer onde não devemos investir porque nalguns territórios não precisamos de estradas, que é sempre o exemplo que é dado, mas noutros ainda precisamos. As estradas são uma via para a competitividade.

Se nalguns territórios não precisamos de construir mais escolas, se calhar precisamos é reorganizar e de pensar em métodos de ensino e aprendizagem, se calhar noutros territórios ainda precisamos de investir em escolas.

Cada território tem os seus problemas específicos e, portanto, o objetivo do ministério da Coesão Territorial é adaptar as medidas às necessidades dos territórios. O que é hoje necessidade da Beira Baixa é diferente das necessidades do Alto Minho. Dizer assim, globalmente, onde não podemos investir não é possível.