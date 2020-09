Rúben Dias pode rumar ao Manchester City com Otamendi como moeda de troca

O Benfica está a negociar Rúben Dias com o Manchester City, que em troca poderá enviar Nicolás Otamendi para a Luz, segundo avança o jornal "O Jogo", esta sexta-feira.

A Renascença confirma que há negociações a decorrer entre os dois clubes e que a troca é mesmo uma possibilidade, mas o acordo não está fechado. A confirmar-se, a transferência poderá ficar fechada na próxima semana.

De acordo com "O Jogo", Rúben Dias rumará a Inglaterra por 60 a 65 milhões de euros, com Otamendi como moeda de troca adicional.

Rúben Dias é titular no Benfica desde que subiu à equipa principal, há três temporadas. Desde então, regista 136 jogos e 11 golos.

Otamendi é um nome conhecido do futebol português. O central internacional argentino foi um dos pilares da defesa do FC Porto entre 2010 e 2013, antes de reforçar o Manchester City.

Jorge Jesus preparado para perder Rúben Dias

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus assumiu que "não há jogadores intocáveis" e que está preparado para perder Rúben Dias.

"Não há jogadores intocáveis. Quer dizer, há. O Messi, o Ronaldo. Eles são de outra galáxia. Os outros não são. Mas há jogadores importantes. O Rúben Dias é um jogador importante", salienta.



Jorge Jesus enumera as razões por que Rúben Dias é importante: "Primeiro, porque é um dos titulares na equipa feito na academia do Seixal. Segundo é o único internacional português que joga a titular do Benfica. Uma equipa como o Benfica que só tem um titular na seleção portuguesa quer dizer alguma coisa. Depois, é um miúdo que tem muito valor e neste momento só temos três centrais disponíveis, portanto neste momento ele é um jogador imprescindível."

Ainda assim, o técnico assume que, ao longo dos anos, habituou-se ao facto de o Benfica ter de vender os melhores jogadores.

"Isto para mim não é nenhuma novidade. Se começar pelo Rúben Dias, eu gostava? Não. Mas se o fator financeiro for importante e tiver de ser como foi sempre, ok. Estamos abertos a isso", conclui.