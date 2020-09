​FLAD compra arte e mostra a maior exposição de sempre da sua coleção no MAAT

A exposição Festa. Fúria. Femina – Obras da coleção FLAD só é possível porque em 1986 Manuel Castro Caldas começou este acervo que reúne alguns dos principais nomes portugueses. Sandra Vieira Jürgens indica que há artistas “desde a década de 1960, como Paula Rego, depois a década de 1970 com Alberto Carneiro, Helena Almeida, Julião Sarmento, Joaquim Bravo ou Jorge Martins”.

A curadora acrescenta que tentaram “encontrar um diálogo muito forte” com artistas já da década de 1980, como “Pedro Casqueiro, Pedro Portugal e Pedro Proença”.

O arco temporal da exposição chega aos dias de hoje, devido também à política de aquisições que, entretanto, foi retomada pela FLAD. “Temos nomes das gerações mais recentes, como Sara Bichão, Sara Chang Yan, Nuno Nunes Ferreira”, explica Sandra Vieira Jürgens que considera “produtivo para o público” poder ver este “diálogo” entre diferentes gerações artísticas. “Isso torna mais rica a apresentação” conclui a curadora.

“Festa. Fúria. Femina – Obras da Coleção FLAD” vai estar patente até 25 de janeiro no MAAT, em Belém, a par de outra nova exposição do artista André Cepeda, intitulada “Ballad of Today” que reúne um conjunto de 80 fotografias a cores e a preto e branco, e em diversos formatos e modos de exposição. Na exposição, o artista retrata a cidade de Lisboa para onde se mudou há dois anos, vindo do Porto.