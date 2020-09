“D. Anacleto partiu mas ficou também”. Viana despede-se do bispo "humilde" e "atento a todos"

Também na praça está a irmã Isabel Lemos, das Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada (Missami).

A religiosa ainda está a tentar perceber se terá espaço na Sé ou se, também ela, terá de acompanhar à distância a cerimónia exequial.

De qualquer forma, fez questão de vir. “Não só porque me senti acolhida por ele nesta diocese, eu e a minha congregação, mas porque sempre o percebi muito próximo de toda a gente, muito atento com os jovens, com os idosos. Aquele bispo que é capaz de sair ao encontro e atento a todos”, conta à Renascença.

A irmã Isabel confessa que esta partida precoce e trágica “dói muito, fica-se em choque, sem palavras, com nó na garganta”.

Ainda assim, a dor mistura-se com a esperança: “acreditamos na comunhão dos santos. D. Anacleto partiu mas ficou também, fica no nosso coração, na nossa memória agradecida e na nossa diocese”.

Ali ao lado, de cadeira de rodas e desinfetante na mão, está Rosa Maria Carvalho. Veio de uma freguesia próxima para se despedir de D. Anacleto, como quem se “dava muito bem”.