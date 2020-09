D. António Marto sobre D. Anacleto. "Espero que nós os bispos sejamos dignos do legado que nos deixa"

Foi com "choque emocional" que D. António Marto recebeu a notícia "tão inesperada" da morte de D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo , num despiste de automóvel.

"Quando estava a estudar a Sagrada escritura, começavam pelo hebraico e o grego bíblico. E quando saíamos em passeio, o D. Anacleto levava sempre um caderninho com as palavras hebraicas que o professor dizia que devia saber de cor. E de vez em quando ele puxava do caderno, para ir decorando mais palavras. É uma curiosidade, para mostrar a paixão e o rigor que ele punha no estudo", conta o bispo de Leiria-Fátima.

Para D. António Marto, o bispo agora falecido foi "uma mais-valia para o Episcopado".

"Espero que nós os bispos sejamos dignos do legado que ele nos deixa como pastor e pai na diocese de Viana do Castelo", afirma.

O bispo recorda as reflexões "sempre pertinentes e profundas, sensatas e práticas" do amigo, que descreve como "uma pessoa muito simples, afetuosa, afável".

"As suas palavras tinham sabedoria e sabor. Era preciso escutá-lo com muita atenção", considera.

"Vamos recordá-lo com saudades próprias da amizade e pelo legado que deixa à Igreja em Portugal", diz D. António Marto à Renascença.