Sporting. Rúben Amorim testa positivo à Covid-19

Rúben Amorim está infetado com Covid-19, apurou a Renascença. O técnico está assintomático e terá agora de cumprir período de isolamento obrigatório.

O treinador é mais um elemento afetado pelo surto no clube leonino, que conta com sete jogadores infetados com o novo coronavírus.

Inicialmente, o Sporting tinha três jogadores infetados, um número que tem aumentado à medida que o clube realiza mais testes em todo o grupo. O número de casos positivos levou ao adiamento do jogo amigável contra o Nápoles, no domingo, em Alvalade.

O Sporting arranca a temporada oficial no sábado, a contar para a jornada inaugural da I Liga, contra o Gil Vicente, que tem também 15 elementos infetados: dez jogadores e cinco elementos do clube.

Tal como a Renascença confirmou, a nova bateria de testes no Gil Vicente não revelou qualquer novo caso de infeção e a equipa de Barcelos regressou aos treinos esta quarta-feira.

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, afirmou, na segunda-feira, que o jogo entre o Sporting e o Gil Vicente deverá acontecer, mas depende da evolução do surto nos dois clubes.

"Os jogadores serão testados para que possam estar disponíveis para a próxima jornada. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Tudo depende da evolução do quadro epidemiológico, mas testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos jogo", assegurou o presidente da Liga.

Os jogadores que estão disponíveis no plantel do Sporting rumaram a Lagos, no Algarve, onde a equipa vai realizar um estágio fechado para preparar o jogo contra o Gil Vicente, num sistema de "bolha". Emanuel Ferro, treinador-adjunto na prática, mas técnico principal inscrito na Liga, vai orientar a equipa.