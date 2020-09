Jogo do Sporting contra o Nápoles cancelado por causa da Covid-19

O jogo amigável entre o Sporting Clube de Portugal e o Nápoles, de Itália, foi cancelado.

A partida estava agendada para este domingo às 19h30 e o vencedor levaria para casa o troféu Cinco Violinos.

Esta tarde soube-se que três jogadores do Sporting acusaram positivo nos testes da Covid-19, levantando desde logo a possibilidade do cancelamento do jogo, como entretanto se veio a confirmar.

A identidade dos três jogadores infetados não foi revelada mas segundo a imprensa desportiva iria ser feita nova ronda de testes para ver se havia mais do que apenas esses três casos positivos.

O Sporting avança que os infetados estão "completamente assintomáticos".

O trio de infetados fica afastado do plantel durante 14 dias, o que significa que irá falhar não só o encontro com o Napoli, mas também a jornada inaugural da I Liga (diante do Gil Vicente) e a terceira pré-eliminatória da Liga Europa (contra Viking ou Aberdeen).