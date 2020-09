Encontrado corpo de jovem de Famalicão desaparecido no Gerês

O jovem de Famalicão que estava desaparecido desde esta quarta-feira de manhã em Terras do Bouro, no Gerês, foi encontrado morto, adiantou à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo fonte da Proteção Civil à agência Lusa, o alerta para o desaparecimento do homem foi dado por populares esta manhã, perto das 11h, sendo que o seu corpo foi encontrado "por volta das 16h".

No local chegaram a estar 47 operacionais, apoiados por 18 veículos e um meio aéreo.

[em atualização]