Chaves deteta mais um caso de Covid-19 no plantel

O Desportivo de Chaves anunciou, esta terça-feira, que foi detetado mais um caso positivo de Covid-19 na equipa, desta vez um jogador.

Em comunicado, o clube da II Liga revelou que João Reis está "devidamente isolado, assintomático e em permanente contacto telefónico" com o departamento médico do clube, "cumprindo as normas e recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde".

Este é o quinto caso confirmado do novo coronavírus no Desportivo de Chaves, entre jogadores e equipa técnica. Os primeiros quatro, diagnosticados na passada sexta-feira, levaram ao adiamento do jogo de estreia dos flavienses na II Liga, no terreno do Feirense.