Fátima. Bispo emérito de Santarém apela ao perdão e à humildade

O bispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino, apelou, este domingo, ao perdão. Na homilía da peregrinação de setembro, nesta manhã de domingo, o bispo defendeu que “o perdão tem de estar sempre presente porque as ofensas, as palavras e atitudes que magoam, as vaidades e invejas que dividem e o azedume das más disposições estão enraizados no coração humano e residem permanentemente na comunidade, como residem na família, nos grupos e na sociedade em geral.”

Considerando que “a memória das ofensas, quando conservada e alimentada e, muitas vezes, avolumada pela autorreferencialidade, corrompe a boa relação na comunidade, pois dá origem a críticas, suspeitas e rejeição”, D. Manuel Pelino acrescentou que “para alcançar a união fraterna e para que os cristãos vivam ‘como se tivessem um só coração e uma só alma’ é fundamental o perdão constante.”