Enchente leva Santuário de Fátima a bloquear entrada a mais peregrinos

O Santuário de Fátima teve de fechar as entradas no recinto, durante a realização da peregrinação de setembro deste domingo, por ter atingido a lotação de segurança prevista no seu plano de contingência. Segundo Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário, foi a primeira vez que tal aconteceu durante o período de desconfinamento.



“Encerrámos por completo as entradas pelos túneis e monitorizámos, com a colaboração da GNR, todas as restantes entradas”, explicou a porta-voz à Renascença, revelando ainda que, desde agosto, têm vindo a monitorizar as entradas, pois “as pessoas têm participado muito na missa dominical às 11h”.

Quanto aos motivos que levaram as pessoas a acorrer ao santuário nesta peregrinação que não é, tendencialmente, uma das maiores, nem a mais expressiva do ano, Carmo Rodeia disse acreditar que tal se terá ficado a dever também ao facto de, este ano, a peregrinação ter coincidido com um fim de semana.