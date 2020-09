Balanço DGS. Há 497 novos casos e 5 mortes de Covid-19

Veja também:

Portugal regista, este sábado, mais cinco mortes e 497 novos casos de Covid-19. Há agora mais 34 internados, e mais cinco em unidades de cuidados intensivos.

Um dos óbitos devido à doença foi registado no Norte e os outros quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, que apresenta 49% do total de novos casos no país, secundado pelo Norte do país com 36%. Uma das vítimas mortais tinha entre 60-69 anos, três entre 70-79, e uma com mais de 80 anos.



De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde início da pandemia já foram confirmados 63.310 casos do novo coronavírus em território nacional e 1.860 morreram devido à doença.

O relatório desta sexta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de sexta, mostra uma subida de 250 no número de recuperados, para um total de 43.894 (69% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 17.556, mais 242 face ao dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada, em termos cumulativos, pela pandemia, com 32. 413 casos, o que representa 51% das infeções. Seguem-se Norte (22.997) Centro (5.193), Algarve (1.214), Alentejo (1.074), Açores (236) e Madeira (183).



Dos casos ativos, 17.118 (cerca de 98%) são tratados no domicílio. Em internamento, estão 438 (2%) dos pacientes: 59 (13%) em unidades de cuidados intensivos e 360 (87%) em enfermaria.

