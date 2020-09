Balanço DGS. Mais três mortes e 687 novos casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista, esta sexta-feira, mais três mortes e 687 novos casos de Covid-19, um aumento de 0,2%. Há agora menos três internados em unidades de cuidados intensivos.

Um dos óbitos devido à doença foi registado no Algarve e dois na região de Lisboa e Vale do Tejo, que apresenta 54% do total de novos casos no país e o maior aumento de infetados dos últimos dois meses.



De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde início da pandemia já foram confirmados 62.813 casos do novos coronavírus em território nacional e 1.855 morreram devido à doença.



