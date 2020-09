Zivkovic preparado para jogar com o Benfica pelo PAOK

Andrija Zivkovic assume que está preparado para defrontar o Benfica, clube que representou nas últimas quatro temporadas e com o qual rescindiu contrato neste defeso, já na próxima semana.

O extremo sérvio assinou pelo PAOK, treinado por Abel Ferreira, e a sua estreia poderá acontecer, coincidentemente, com os encarnados, na próxima terça-feira, 15 de setembro, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Vou começar a treinar e claro que estou para o jogo", disse o jogador, em declarações publicadas no site do PAOK.

Zivkovic, de 24 anos, assinou por duas temporadas pelo clube grego, depois de ter "ouvido recomendações muito positivas". "Todos esperam que eu possa ajudar o PAOK e eu espero que o PAOK me ajude. Darei 100% de mim e espero ser campeão", declarou.

Formado no Partizan, o antigo jogador do Benfica explicou que na sua escolha também pesou a relação existente entre os adeptos do clube sérvio e do PAOK. "Somos da mesma família", comentou.

Zivkovic esteve quatro temporadas na Luz. Na última época foi utilizado em apenas quatro jogos e não fez qualquer golo. O jogo entre PAOK e Benfica, na Grécia, é na terça-feira, às 19h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.