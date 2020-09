Regresso às aulas em pandemia. Tudo o que precisa de saber em 20 perguntas e respostas

Neste documento, insiste-se na necessidade de todos terem um comportamento preventivo e alerta-se que, numa situação suspeita, é essencial uma atuação rápida e coordenada. O caso suspeito deve ficar na área de isolamento e deve ser contactada a linha SNS 24.

Há regimes de exceção para alunos em grupos de risco?

Os alunos comprovadamente de risco vão poder aprender à distância, mediante pedido dos encarregados de educação. Trata-se de um alargamento da portaria que assegura o apoio aos alunos com doença oncológica, aprovado pelo Ministério da Educação.

E para professores de grupos de risco?

Serão cerca de 12 mil, segundo a Fenprof, e terão de ficar de baixa médica, indicou esta semana o secretário de Estado Adjunto e da Educação. Segundo João Costa, não há neste momento hipótese de os professores com risco acrescido poderem dar aulas à distância, a partir de casa, como chegou a acontecer no final do 3.º período do ano letivo anterior.

“No momento em que temos aulas em regime presencial isto significa que há uma incompatibilidade com trabalho não presencial. Se tivermos transição para outros regimes, então essa condição pode ser reavaliada em função disso mesmo. Mas este é o princípio base.”



O que significa os alunos serem organizados em "bolhas"?

A ideia é que os alunos da turma contactam apenas entre si: partilham horários, a sala de aula, as mesas na cantina e um espaço específico do recreio durante os intervalos.

As idas à casa de banho só devem acontecer durante as aulas. Os intervalos são mais curtos e em alguns casos dentro da própria sala de aula. Tudo para evitar ajuntamentos e que as turmas se cruzem, reduzindo assim os contactos entre alunos.

Como é que as escolas estão a organizar-se?

Algumas escolas estão a criar turnos para os almoços nas cantinas, outras recorrem ao sistema de "take away"; colam fitas para delimitar as áreas permitidas ou pintam setas no chão para definir o sentido de circulação.

Mudam horários para que os alunos tenham horas diferentes de entrada na escola. Algumas optam por dividir os alunos: uns têm aulas só de manhã, outros só à tarde.