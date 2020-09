Covid-19. Professores em grupos de risco têm de ficar de baixa médica, diz secretário de Estado

Veja também:

Já é conhecido o enquadramento previsto para docentes que pertençam a grupos de risco para a Covid-19. Num debate online promovido pelo jornal Público, o secretário de Estado Adjunto e da Educação explicou que num regime presencial, os professores têm de dar aulas na escola, não se colocando a possibilidade de dar aulas à distância.

“No momento em que temos aulas em regime presencial isto significa que há uma incompatibilidade com trabalho não presencial. Se tivermos transição para outros regimes, então essa condição pode ser reavaliada em função disso mesmo. Mas este é o princípio base”, explicou João Costa.

No 3.º período do último ano letivo, já em pandemia, os docentes puderam trabalhar a partir de casa. O secretário de Estado explica que essa possibilidade foi justificada "porque no terceiro período do ano passado estivemos num regime não presencial e agora vamos estar num regime presencial".

A baixa médica implica perdas no vencimento e a apresentação, depois de 60 dias, a uma junta médica que pode decidir o regresso do docente ao serviço.