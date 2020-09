Regresso às aulas em pandemia. Tudo o que precisa de saber em 20 perguntas e respostas

Como se organiza a sala de aula?



É recomendado que sejam “amplas e arejadas”, que se mantenham janelas e portas abertas para circular o ar e evitar o contacto com maçanetas ou puxadores. Deve haver uma sala para cada turma e é sugerido que as mesas sejam dispostas com a mesma orientação, para que os alunos não fiquem alinhados de frente uns para os outros.

As orientações sugerem que, “sempre que possível”, seja mantido um distanciamento de, “pelo menos”, um metro dentro da sala de aula, o que tem motivado muitas críticas, justamente porque no limite, os alunos até podem ficar sentados lado a lado, até porque na maioria das escolas públicas, as mesas não são individuais.

Como vão funcionar as cantinas e os bares?

As escolas estão a definir vários turnos, com horários desfasados para que as turmas não se cruzem para almoçar. Talheres e guardanapos são embalados e as escolas devem ter também refeições em regime de take-away para que os alunos, em último caso possam comer na sala de aula ou levar para casa se tiverem só aulas de manhã. Os bares podem estar abertos, com menor lotação e reforço de limpeza..

As turmas podem ser desdobradas?

Isso não está previsto nas recomendações, mas o ministro da educação já disse que essa pode ser uma possibilidade. Por isso mesmo, este ano foi permitida a contratação adicional de cerca de 2500 professores.

Há um reforço de funcionários?

Foram contratados mais 500 assistentes operacionais e 200 assistentes técnicos, mas as escolas queixam-se que, com o alargamento de horários, continuam a não existir funcionários em número suficiente.

Haverá também um reforço de técnicos especializados?



Haverá um reforço de 800 profissionais especializados, entre psicólogos, educadores sociais, mediadores e outros técnicos de intervenção social. As candidaturas das escolas para a sua contratação terminaram a 24 de agosto. Entretanto os contratos de trabalho dos psicólogos escolares foram renovados.