Imprensa Nacional lança Prémio de Jornalismo em homenagem a Vicente Jorge Silva

A Imprensa Nacional anunciou esta terça-feira o lançamento do Prémio de Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, dirigido a jovens em início de carreira, pretendendo desta forma promover o jornalismo de distinção e homenagear o jornalista, que morreu hoje.

O prémio, no valor de cinco mil euros, será atribuído anualmente ao autor da melhor peça noticiosa, que tenha menos de 30 anos de idade e esteja em início de carreira, refere um comunicado hoje divulgado.

O comunicado acrescenta que “a escolha do meio de comunicação social onde será publicado o trabalho premiado será feita de forma rotativa pelo júri e a sua publicação contará com o suporte financeiro da Imprensa Nacional” - editora pública e parte integrante da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM).

O júri do prémio é presidido por Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, e contará com Manuel Carvalho, diretor do jornal Público e com João Vieira Pereira, diretor do Expresso, dois jornais que marcaram a carreira de Vicente Jorge Silva.

Citado no comunicado, o presidente da INCM, Gonçalo Caseiro, acentua que mais do que um ícone da comunicação social livre e bem pensante, Vicente Jorge Silva foi “uma figura marcante do jornalismo em Portugal, antes e depois do 25 de Abril, e uma personalidade ativa na defesa da cultura portuguesa”.