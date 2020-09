Morreu Vicente Jorge Silva, fundador e primeiro diretor do jornal Público

O jornalista Vicente Jorge Silva morreu esta madrugada. Tinha 74 anos e era natural do Funchal, na Madeira.

Como jornalista, distinguiu-se no "Comércio do Funchal" e como diretor da revista do semanário "Expresso", de onde saiu para fundar o jornal "Publico”.

Como realizador de cinema foi autor de O Limite e as Horas (1961), O Discurso do Poder (1976), Vicente Fotógrafo (1978), Bicicleta - Ou o Tempo Que a Terra Esqueceu (1979), A Ilha de Colombo (1997). Porto Santo (1997), seu último trabalho no cinema, foi exibido no Festival Internacional de Genebra.

Vicente Jorge Silva foi deputado pelo Partido Socialista (PS), eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa.