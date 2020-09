Polícia descarta terrorismo em Birmingham. Vítimas terão sido esfaqueadas "aleatoriamente"

As autoridades acreditam que os esfaqueamentos de Birmingham, ocorridos durante a madrugada deste domingo, foram levados a cabo por uma só pessoa. Está descartada a possibilidade de terrorismo, no entanto, as vítimas terão sido esfaqueadas de forma aleatória.

Em conferência de imprensa, este domingo, o superintendente chefe da polícia de West Midlands sublinhou que "não há indício absolutamente nenhum" de que os ataques tenham sido um ato de terrorismo.

"O caso está a ser tratado como homicídio. Estamos a tratar os quatro ataques como uma sequência. Estamos à procura de um só suspeito e está a ser levada a cabo uma investigação para identificar e localizar esse suspeito. Nesta altura, não há indícios de envolvimento de gangues, nem as vítimas estão ligadas a quaisquer gangues. Não conseguimos encontrar um motivo específico, mas parece ter sido aleatório em termos da seleção das pessoas que foram atacadas", referiu Steve Graham.

O chefe da polícia confirmou, ainda, que um homem morreu na sequência dos esfaqueamentos e que outras duas pessoas permanecem no hospital, em estado crítico. Outras cinco pessoas sustiveram "ferimentos relativamente menores" e algumas já tiveram alta médica.