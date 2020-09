Taxas bancárias suspendem transferência de Darwin para o Benfica

A Renascença apurou que é nos encargos bancários que o Almería terá de assumir que reside o último obstáculo à apresentação oficial de Darwin Nuñez como jogador do Benfica.

O Peñarol, clube de onde o ponta de lança se transferiu para Espanha, tem direito a 20% da mais valia gerada na venda do jogador, que custa 24 milhões de euros aos encarnados.

O problema para o Almería é que os uruguaios exigem o pagamento imediato da verba em causa, que rondará os três milhões de euros, e o acordo de transferência de Nuñez prevê que o Benfica só pague a primeira tranche dos 24 milhões no final de agosto de 2021.

Assim sendo, o Almería vai ter de se financiar para pagar ao Peñarol. O emblema do sul de Espanha pretende que seja o Benfica a assumir os encargos referentes às taxas bancárias do empréstimo. A divergência levou a que a apresentação do jogador, prevista para quinta-feira, fosse adiada.

Ao que Bola Branca apurou, as partes estão a chegar a um entendimento e Darwin deverá ser apresentado ainda esta sexta-feira. Ultrapassada está a questão dos direitos de formação a que o Peñarol também tem direito, ao abrigo do Mecanismo de Solidariedade. O Benfica assumirá o pagamento do valor em causa.

Darwin Nuñez será a contratação mais cara da história do Benfica e do futebol português.