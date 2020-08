PS em mobilização total para “vencer a pandemia e recuperar o país"

“É evidente que, em função das exigências com que estamos confrontados e que ultrapassam as fronteiras do país, é muito relevante o entendimento e a cooperação entre as forças políticas com representação parlamentar. O secretário-geral já deu conta do seu ponto de vista relativamente ao entendimento que pretende construir com os parceiros que conseguiram virar a página da austeridade, mas vamos agora aguar pelas palavras que nos irá dirigir”, assume José Luís Carneiro.

A abertura será feita pelo presidente da Câmara de Coimbra e presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, mas o momento esperado é a intervenção do primeiro-ministro e líder socialista, António Costa. Mais um momento para exercer pressão sobre a esquerda, como tem feito desde o debate do Estado da Nação, para um acordo que garanta o resto da legislatura.

“Este é o momento para que os dirigentes do PS deem os seus contributos, mas ao mesmo tempo também se comprometam com esses objetivos de serviço ao país”, diz o dirigente socialista, que tem intervenção prevista para o fim do dia antes do encerramento da conferência pelo presidente do partido, Carlos César.

É, no fundo, a rentrée do PS. António Costa e os principais ministros com tutela sobre os assuntos relacionados com a pandemia vão a Coimbra para uma conferência nacional com dirigentes, deputados e eurodeputados socialistas . O objetivo, diz à Renascença o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, é mobilizar o partido para os desafios que a Covid-19 veio colocar e que dão título à conferência: “controlar a pandemia, recuperar o pais, preparar o futuro”.

O secretário geral adjunto do PS diz à Renascença que os dirigentes nacionais do partido têm de ter consciência que este é o momento de se comprometerem com o serviço ao país. “Procuramos mobilizar todos os nossos dirigentes, de vários níveis de responsabilidade, desde as autarquias locais até aos representantes nacionais e europeus, com funções de representação parlamentar para um ano político muito exigente”, afirma o dirigente, reconhecendo que “a primeira prioridade tem de continuar a ser o esforço conjugado de todos para garantir o acompanhamento metódico, sistemático do controlo da pandemia”.

E sobre o controlo da pandemia vai falar a ministra da Saúde. Mas o segundo tema da conferencia é “recuperar o país”, tema da participação dos ministros da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. O terceiro tema é “preparar o futuro” e conta com a intervenção do ministro do Planeamento, Nélson Souza

Questionado sobre as eleições presidenciais do próximo ano, José Luis Carneiro diz que ainda não é tempo nem o lugar de o PS falar sobre esse assunto: “O PS tem órgãos próprios que reúnem em momentos próprios para tratar de outras dimensões da vida e das decisões do partido. Esta conferência nacional está concentrada em três dimensões: controlar a pandemia, recuperar o país, construir o futuro.”

De presidenciais não se irá falar, mas a conferência em Coimbra irá contar com o discurso de Vasco Cordeiro, presidente do governo regional dos Açores, região autónoma que tem eleições marcadas para 25 de outubro.