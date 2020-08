Costa junta tropas para “Recuperar Portugal”

O palco vai ser do primeiro-ministro e dos principais ministros com tutela sobre as questões relacionadas com a Covid-19, mas é uma organização do Partido Socialista (PS). Na próxima segunda-feira, em Coimbra, o PS quer marcar o fim das férias com uma conferência nacional sob o título “Recuperar Portugal”.

A conferência é aberta pelo presidente da Câmara de Coimbra e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, e pelo líder da distrital socialista e presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita. Segue-se a líder parlamentar socialista Ana Catarina Mendes.

A intervenção do primeiro-ministro está prevista para as 11 horas e tem como título “Controlar a pandemia, Recuperar Portugal, Cuidar do futuro”, um título que depois será dividido pelos seus ministros. Depois da intervenção de António Costa, haverá ocasião para debate. Só as intervenções do líder socialista e dos ministros é que têm título anunciado e tempo para debate.

A seguir a António Costa, quase a chegar a hora de almoço, pelas 12h45, está prevista a intervenção de Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores e protagonista das únicas eleições que vão decorrer este ano: as regionais açorianas já marcadas para 25 de outubro.

Ao início da tarde, a ministra da Saúde, Marta Temido, vai falar sobre “Controlar a pandemia”. A seguir Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e Segurança Social, divide o palco com Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e da Economia, e ambos vão falar sobre “Recuperar Portugal”.

A terceira parte – “Cuidar do futuro” – fica por conta do ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

A conferência, que decorrerá no grande auditório do Convento de S. Francisco, será encerrada pelo presidente do PS, Carlos Cesar. Mas antes de César ainda falará José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS.

A iniciativa já está a ser divulgada pelo presidente do Partido Socialista na sua página de Facebook.