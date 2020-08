Liga espanhola dá razão ao Barcelona. Messi poderá pagar cláusula de 700 milhões

"O contrato encontra-se em vigor e conta com uma cláusula de rescisão aplicável na hipótese de Lionel Andrés Messi desejar a extinção unilateral antecipada do mesmo, efetuada conforme o artigo 16 do Real Decreto 1006/1985, de 26 de junho, pelo qual se regula a relação laboral especial dos desportistas profissionais", lê-se no documento.



"Em cumprimento com a normativa aplicável, e seguindo o procedimento que corresponde a estes pressupostos, a LaLiga não efetuará o procedimento de visto prévio para o jogador ser retirado da federação se este não tiver pago previamente o valor da referida cláusula", acrescenta a mesma nota.