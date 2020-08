Portugal em estado de contingência a partir de 15 de setembro

Veja também:

Todas as regiões de Portugal ficam em estado de contingência a partir de 15 de setembro devido à pandemia de Covid-19, anuncia a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. O objetivo é "definir, preventivamente, um conjunto de regras" face ao regresso às aulas e ao trabalho.

"Governo decidiu que a partir de 15 de setembro todo o país ficará em estado de contingência para definir medidas para preparar regresso as aulas e dos portugueses ao trabalho depois de muitos meses em teletrabalho", declarou a governante no final de uma reunião do Conselho de Ministros.



Mariana Vieira da Silva explica que, depois das férias, poderá ser necessário tomar medidas adicionais e é isso que o Governo quer antecipar com o estado de contingência.

"O Governo tem dito desde a primeira hora e da fase de desconfinamento que faz a mudança das medidas em função da evolução epidemiológica. Acontece que a partir de 15 de setembro verificar-se-á um conjunto de alterações muito significativo relativamente aos meses que temos vivido e importa antecipar e preparar, num contexto de aumentar a previsibilidade com que todos nós temos de ser agentes de saúde pública, que o Governo considera que esta mudança significativa na rotina, na utilização dos transportes, o regresso às aulas e um regresso mais significativo ao local de trabalho pode necessitar de medidas adicionais.”



O executivo e as autoridades de saúda estão a trabalhar num plano para enfrentar o outono e o inverno de 2020 e 2021. "O que aqui fazemos é poder anunciar que teremos medidas a 15 de setembro e vamos trabalhar essas medidas ao longo dos próximos dias", sublinha a ministra da Presidência.



Reuniões do Infarmed vão ser retomadas

As reuniões do Infarmed, com peritos e responsáveis políticos, serão retomadas a 7 de setembro e um dos temas principais é o conjunto de medidas a definir nesta nova fase de combate à pandemia, disse a governante.



"O que temos visto um pouco por toda a Europa é um aumento dos números nos últimos dias e o Governo não pode ficar indiferente a esse aumento e não pode deixar de se preparar", defende Maria Vieira da Silva.



Restrições mantêm-se em Lisboa

A ministra afirma que existe uma tendência de estabilização dos números da Covid-19 nas várias regiões do país e Lisboa e Vale do Tejo (LVT) consolida a tendência decrescente, mas LVT vai continuar em estado de contingência e com as mesmas restrições na próxima quinzena que se inicia a 1 de setembro.



Em relação à início do ano letivo, Mariana Vieira da Silva afirma que todas as escolas estão a trabalhar para receber os alunos com condições de segurança, a partir de 14 de setembro, "no entanto, precisamos de preparar a reação ao surgimento de casos e como se vai lidar com cada situação". Este é outro dos temas da reunião de 7 de setembro.

