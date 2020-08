Covid-19. Mais 399 casos e duas mortes em Portugal

Veja também:

Portugal registou mais duas mortes e 399 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico revelado nesta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde 10 de julho que não se verificava tantos casos diários.

O número total de óbitos aumenta, assim, para 1.809 e o de infeções para 56.673 desde a chegada do novo coronavírus ao país, no início de março.



No que toca a doentes recuperados, há mais 173 desde quarta-feira, o que eleva o total para 41.357.

Portugal conta, assim, com 13.507 casos ativos (mais 224). A taxa de letalidade global mantém-se nos 3,2%, sendo que até agora já morreram mais homens (912) do que mulheres (897). Já o número de infetados, é superior entre as mulheres (31.209) do que entre os homens (25.464).

Nesta altura, há 317 pessoas internadas por causa de complicações associadas à Covid-19 (mais seis do que na quarta-feira), das quais 35 estão em unidades de cuidados intensivos (menos três do que ontem).