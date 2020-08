Covid-19 em Santarém. Hospital acolhe idosos infetados e contrata prestadores de serviço

O Hospital Distrital de Santarém foi obrigado a contratar prestadores de serviço e alguns médicos tiveram de adiar ou interromper as férias por causa do surto identificado na região, que já infetou uma médica e, pelo menos, 14 utentes de um lar.

No hospital, a médica “é a única profissional que está contaminada, mas, por indicações do delegado de saúde, os clínicos que trabalhavam com ela foram colocados de quarentena por precaução. Portanto, temos neste momento 10 médicos ausentes da medicina interna”, explica à Renascença a presidente do conselho de administração do hospital, nesta quarta-feira.

“Tivemos que contratar prestadores de serviço e de pedir às equipas um esforço acrescido. Alguns iriam iniciar férias esta semana ou para a semana, adiaram e outros interromperam as suas férias”, acrescenta Ana Infante, deixando um agradecimento ao “altruísmo” destes profissionais.

Entretanto, o hospital recebeu os 14 utentes do Lar de Póvoa de Santarém, cujos testes à Covid-19 deram positivos. Dois ficaram internados.

“Foram transferidos 14 utentes do lar, dos quais 12 positivos com sintomas e dois negativos, apesar de terem sintomas”, informa a responsável.

Dos que apresentam sintomas, “dois reúnem critérios de internamento e vão ser internados. Os restantes utentes estão a ser estudados e a aguardar a realização do segundo teste para se ver qual o destino que se lhe vai dar”, adianta Ana Infante.