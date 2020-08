"É preciso ajustar o lay-off". Têxteis preveem crise menos intensa mas prolongada

O setor têxtis ainda tem margem para crescer com o incentivo certo, defende Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. Tendo em conta a evolução do mercado de maio até julho, a situação parece estar a melhorar, mas as dificuldades vão prolongar-se “No mês de junho, a quebra, comparativamente com o mês de junho do ano passado, foi de 14%, quando vínhamos de quebras de 40% no mês de maio. Estes valores mostram que há claramente aqui uma situação de retoma. 14% é um número desastroso, mas mostra que vamos na direção certa”, afirma à Renascença o presidente da associação. Para esta inversão contribuiu o novo produto que surgiu com a pandemia: as máscaras, em cujo fabrico muitas fábricas decidiram apostar. “Há aqui um valor da ordem dos 7-8% que tem a ver com um novo produto que o setor têxtil começou a exportar, que são os equipamentos de proteção individual. Isso já representou, em termos de exportações, um valor da ordem dos 30 milhões de euros”, indica Mário Jorge Machado. “É um novo segmento de negócio. As empresas adaptaram-se e começaram a produzir um novo tipo de produto que não era habitual no seu portefólio”, salienta.

Ajustar para melhor apoiar O cenário começa a mudar e as perspetivas também, mas não, necessariamente, para melhor. Apesar de ter tido um papel importante, a produção de máscaras não chega para compensar as quebras. O que se está a perceber é que a crise não vai ser tão profunda como se temia, mas vai ser bastante mais prolongada, diz o responsável. “Em março, pensámos que era um problema muito intenso, com paragens da ordem dos 40-50-60%, mas durante dois, três meses. Agora estamos a verificar que estamos numa fase em que há um problema de quebras de 20-30-40%, mas um problema de nove, dez, 11, 12 meses”, explica. Mário Jorge Machado diz, por isso, que as medidas de apoios ao setor não foram as adequadas e defende que “as medidas do lay-off deveriam ser ajustadas a esta nova realidade”. “Assim poderia ajudar as empresas a pagar os salários com uma diminuição de atividade não tão intensa, mas mais prolongada”, sustenta.