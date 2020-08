"Queremos trabalho!", dizem trabalhadores dos eventos

Os últimos meses têm sido difíceis para Marco Nunes, técnico de som freelancer que trabalha a recibos verdes para diversas empresas. Com duas filhas, seria ainda pior se não tivesse a ajuda da família e amigos. E não tivesse arranjado outro trabalho numa imobiliária. O que mais deseja é voltar a ter trabalho. Frisa que prefere trabalhar do que depender de um apoio que sabe que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. “Deixem-nos trabalhar porque sei que no final do evento ou do mês vou receber o meu dinheiro”.

Marco sabe de muitos colegas que estão “a passar mal, nalguns casos, fome”.

Não é o caso de Duque Moita. Também é freelancer, com mais de trinta anos de trabalho “para todas estas empresas que aqui estão esta tarde”, mas não é “invisível”. Explica que apesar de ser trabalhador independente sempre pagou as suas contribuições e impostos e por isso, agora, tem apoio do Estado. “Não estou assim tão aflito. Os invisíveis são os que não descontam”.

No entanto, espera que a situação se resolva rapidamente, que as empresas consigam o objetivo de começar a trabalhar, “se houver trabalho, todos ganhamos. À espera de subsídios não é a melhor forma de viver”.

Duque Moita foge ao “modelo” da quase totalidade dos técnicos de som presentes na Praça do Comércio, que vestem t-shirts ou polos pretos e calças ou calções cheios de bolsos. Centenas. Cada um encostado à sua caixa de material, umas maiores que as outras, mas quase todas negras e com as rodas viradas para o Arco da Rua Augusta e de costas para D. José. Todos num protesto pacífico, sem discursos ou palavras de ordem. Todos à espera do vídeo mapping que seria projetado nos edifícios depois das nove, com noite escura. Todos de máscara e com distanciamento obrigatório, lembrado de tempos a tempos pelo speaker de serviço.

Daniel Oliveira é um dos muitos jovens presentes. Trabalha há oito anos no ramo e espera ansiosamente que haja condições para voltar a trabalhar, mesmo sendo funcionário de uma empresa. “Nem tudo o que nos dizem é verdade”, comenta quando confrontado com a ideia de que dentro do cenário negro, os trabalhadores com vínculo estão em situação menos má do que a dos freelancers.

Ideia confirmada por Céu Paiva. Afirma que a empresas a que pertence tem vinte e dois funcionários e não recorreu ao lay-off simplificado. “Mas se vier uma segunda vaga, não aguenta, certamente. Como é que as empresas podem suportar os custos se não houver trabalho?” – questiona.