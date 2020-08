Monjas chegam à Cartuxa de Évora em 2021

As obras na Cartuxa de Évora arrancam até ao final do ano. A Fundação Eugénio de Almeida (FEA) vai investir cerca de 300 mil euros, para “atualizar e consolidar” a zona da hospedaria, que vai receber, a partir de 2021, as primeiras seis monjas do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, uma comunidade religiosa vocacionada para a vida contemplativa.

A Fundação Eugénio de Almeida (FEA), enquanto responsável pela Cartuxa de Évora, está a promover, pela primeira vez desde a sua reconstrução como eremitério em 1960, um ciclo de visitas guiadas. Com que objetivo?

Com o objetivo de dar a conhecer a Cartuxa como ela nunca foi vista, nem vivida. Ao longo dos últimos 60 anos, a Cartuxa viveu a clausura decorrente da vida monástica que ali estava sediada. A Ordem Cartusiana viveu no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, sob o lema da oração, contemplação e trabalho durante estas últimas seis décadas, e durante todo esse período apenas em três momentos a clausura se abriu. Foram momentos festivos e emotivos e, agora, depois da partida dos monges, em outubro passado, o espaço encontra-se desabitado, a preparar obras de conservação do edifício e, por isso, despojado da vivência humana, espiritual e monástica que lhe é identitária. Digamos que este é um momento de intermezzo, um momento entre a vida cartusiana que habitou o mosteiro nos últimos 60 anos, e o acolhimento de uma nova ordem religiosa, que virá no inicio do próximo ano para Évora, o Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, que é uma comunidade religiosa vocacionada para uma vida contemplativa. E, neste intervalo, enquanto o espaço se prepara para receber obras de conservação, entendeu a FEA que é o momento oportuno para que a comunidade local e todos os interessados, possam conhecer aquele lugar, enquanto centro de vida espiritual na relação com as caraterísticas patrimoniais que o identificam. O enorme claustro, o maior da Península Ibérica, as celas que estão numa relação entre si, e outros lugares que estão no perímetro da Cartuxa, traduzem-se numa relação que é desenhada para favorecer a vivência monástica, mas, também, o esplendor das componentes que são, no fundo, o pilar do labor, do trabalho e da dedicação dos seus habitantes.

É, portanto, um momento de descoberta para quem possa ter esta oportunidade?

Sim, claro. Toda esta realidade arquitetónica patrimonial da configuração do lugar, e do apoio que ela dá a uma vivencia religiosa, é em si um desafio. É uma descoberta que interessa a todos, crentes e não crentes, pois a espiritualidade, é uma dimensão humana que sempre se realiza, e que a ordem religiosa dos cartuxos viveu no silêncio da sua clausura, e que agora a partir do próximo ano, voltará a encontrar-se sobre a mesma égide, mas com uma nova ordem religiosa.

E, é uma iniciativa que vai de encontro, também, a um dos objetivos da FEA, nomeadamente no que respeita ao incremento de uma maior proximidade com a cidade e os seus habitantes, e a relação com o seu património, neste caso, um mosteiro com grande significado afetivo para as pessoas?

O que, talvez, a maior parte das pessoas não saiba, é que a FEA tem nos seus estatutos um artigo que determina que a instituição deva conservar aquele lugar, enquanto centro de vida espiritual. A fundação não é, apenas, a proprietária do convento, desde 1871, ano em que foi adquirido por José Maria Eugénio de Almeida, bisavô do nosso fundador, como também o fundador determinou que a FEA, deve conservar aquele lugar pelo seu valor histórico, identitário, patrimonial e artístico, e como centro de vida espiritual. É uma missão da FEA, no sentido mais próprio e mais profundo, e a vivência dessa missão é, neste momento, corporizada nestas visitas, de uma maneira mais neutra, para conhecer o lugar, a sua história, a sua trajetória, reforçando a ligação da Cartuxa à comunidade. Os monges brancos, como eram e são conhecidos, apesar de terem vivido em clausura, eram muito queridos dos eborenses. Penso que eram o símbolo de uma espiritualidade humana, de uma relação que cada um de nós encontra com o silêncio, com a oração, com o transcendente. Esta proximidade física da Cartuxa à cidade, e os mais de 400 anos que o convento tem em Évora, tornam a relação fortíssima, e a FEA, é a entidade responsável por cultivar e aprofundar essa relação.

Como é que a FEA está a preparar esta transição?

Em primeiro lugar, identificando todas as necessidades da ordem que vai acolher, uma ordem feminina, e que tendo também uma vocação de contemplação, é uma ordem recentemente fundada, não tem 900 anos como a Ordem de São Bruno e, portanto, está mais situada na contemporaneidade, numa prática e numa vivência mais situadas na realidade presente. Portanto, identificarmos as necessidades desta ordem religiosa, é o que estamos a fazer, desenhando o programa de obras na hospedaria que vai acolher seis monjas, as fundadoras que se vão instalar na Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli. Depois de identificarmos essas necessidades, desenhámos o programa de arquitetura e estamos a lançar agora os concursos para a realização das obras.