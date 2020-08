Fernanda Lapa. Família sugere que valor das flores seja doado a família de Bruno Candé

Realiza-se, nesta sexta-feira, a partir das 18h00, o velório de Fernanda Lapa. A família da atriz agradece a todos quantos queiram oferecer flores, mas sugere que o valor das mesmas seja entregue como donativo à família do ator Bruno Candé Marques, assassinado no dia 25 de julho.

A intenção é divulgada no comunicado da agência funerária encarregue das cerimónias fúnebres, onde se divulga também o número do IBAN para onde deve ser feito o donativo: PT50 0035 0936 00042511500 87 (conta da Caixa Geral de Depósitos).

Fernanda Lapa morreu na quinta-feira, aos 77 anos, em Cascais, onde se encontrava internada. Estará em câmara ardente a partir das 18h00 de hoje na Escola de Mulheres (Clube Estefânia), na Rua Alexandre Braga, nº 24 A, em Lisboa.

As exéquias fúnebres terão o início no sábado, dia 8, pelas 16h30, para o crematório no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche.