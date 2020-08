Morreu Fernanda Lapa. Atriz tinha 77 anos

Morreu a atriz e encenadora Fernanda Lapa. A notícia é avançada nesta quinta-feira pela Escola de Mulheres-Oficina de Teatro, de que Fernanda Lapa era diretora artística.

“É com profundo pesar e imensa tristeza que a Escola de Mulheres comunica a morte de Fernanda Lapa, direora artística desta companhia desde a sua fundação, em 1995”, lê-se no comunicado.

Tinha 77 anos e, segundo as poucas as informações ainda disponíveis, estava internada no hospital de Cascais, onde faleceu.

A Escola de Mulheres surge “por manifesta vontade de Fernanda Lapa, e das restantes companheiras de Teatro, com o intuito de romper com o estado de coisas a que estavam remetidas as mulheres no teatro português”, afirma a escola no comunicado.

“Quase nunca nenhum texto de autoria feminina era representado, havia pouquíssimas encenadoras e estas ficavam na maior parte dos casos sempre à espera de serem convidadas pelos diretores das companhias. A maioria das peças representadas davam da mulher imagens estereotipadas ou idealizadas e os elencos eram maioritariamente masculinos. As atrizes esperavam ser convidadas e nunca tinham hipótese de escolher os textos que gostariam de representar”, prossegue o texto.

“Na maior parte das companhias, as mulheres tinham funções de secretariado, eram bilheteiras, costureiras ou empregadas de limpeza. Havia muito poucas mulheres em funções técnicas, tais como na Luminotécnica, na Sonoplastia, construção de Cenários, etc., profissões tradicionalmente masculinas. A Escola de Mulheres – Oficina de Teatro nasce como companhia que privilegia, desde a sua criação, o trabalho feminino e que procura dar uma imagem da mulher consentânea com a realidade”, conclui.

Este ano, Fernanda Lapa quis voltar a celebrar Bernardo Santareno, com quem tinha uma relação de amizade muito profunda.

“Cumprindo a sua vontade, a Escola de Mulheres estreará a 19 de novembro a versão cénica de Fernanda Lapa da obra ‘O Punho’”, refere a Escola de Mulheres.

A atriz e encenadora coordenou as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano.





[Em atualização]