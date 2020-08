Onde está Juan Carlos? Jornal espanhol diz que é nos Emirados Árabes

O Rei emérito de Espanha estará alojado no Emirates Palace, um dos hotéis mais luxuosos deste emirado, avança ainda o “ABC” , segundo o qual Juan Carlos I tem “relações excecionais” com o Presidente dos Emirados, Jalifa bin Zayed.

O jornal garante ter tido acesso à rota do avião: partiu de Vigo, na segunda-feira (dia 3) de amanhã e aterrou em Abu Dhabi, cidade onde Juan Carlos se costumava deslocar para assistir às corridas de Fórmula 1 (como aconteceu em novembro de 2019).

Hoje com 81 anos, Sofia Margarida Vitória Frederica é filha, irmã, esposa, sobrinha, neta e mãe de reis. Nasceu como princesa da Grécia e Dinamarca e é a filha mais velha do rei Paulo da Grécia e da princesa Frederica de Hanôver.

A sua postura durante os tempos mais conturbados do reinado de Juan Carlos – nomeadamente, os que envolveram a sua amante mais recente, Corinna Larsen – fez com que a admiração dos espanhóis subisse.

O marido foi-se embora, mas D. Sofia, o membro mais querido da família real espanhola, vai continua a viver no palácio da Zarzuela e mantém a sua agenda institucional.

Espanha anunciou o exílio de Juan Carlos I a 3 de agosto e o Rei emérito deixou o país nesse mesmo dia. Desde então, têm sido apontados destinos prováveis do antigo governante. Estoril parecia ser a opção óbvia , mas a verdade é que ninguém sabe onde pára o monarca.

Depois de 39 anos enquanto Rainha consorte, Sofia da Grécia passou para a sexta posição do organograma da família real, atrás das netas e do marido. Para não ofuscar a mulher do filho, Letícia, deu voluntariamente deu um passo para trás.

Neste momento, D. Sofia encontra-se de férias na residência de Marivent, em Palma, onde aguarda a chegada do Rei, Felipe VI, de Letícia e das filhas de ambos, suas netas.