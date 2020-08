Ascensão e queda de Juan Carlos. De "melhor embaixador de Espanha" a rei no exílio

Os espanhóis descobriram naquele mês que o rei gozava umas férias milionárias, junto com a amante, Corinna Larsen, então com 51 anos, e alguns amigos sauditas. Na altura, depois de receber alta, reuniu-se com uma "task-force" de crise e leu um pedido de desculpas aos espanhóis.

“Sinto muito. Equivoquei-me. Não vai voltar a acontecer”, disse. No entanto, voltou mesmo a acontecer. A sua popularidade caiu irremediavelmente a pique e Juan Carlos não voltaria a recuperar.

Como foram recebidos os casos de infidelidade?

Os casos amorosos foram uma constante na vida de Juan Carlos I quase desde o início do seu reinado. Corinna Larsen foi apenas a última de uma longa série de amizades femininas que os seus assistentes estavam encarregados de encobrir.



Em mais do que uma ocasião, os serviços de inteligência do Estado espanhol foram usados para evitar um escândalo. Aqueles que conviveram com o rei durante esses anos alegam que a sociedade espanhola era permissiva com as infidelidades sexuais dos governantes.

Não era algo exclusivo da Espanha: ao funeral de François Mitterrand, em 1996, comparaceram a sua esposa e a sua amante por 32 anos, com quem o antigo Presidente francês teve uma filha.

Quando é que Juan Carlos resigna?

Em 2014, depois do escândalo do Botswana. A decisão é ainda precedida por um episódio a 6 de janeiro de 2014, numa cerimónia militar, quando o rei se perdeu na leitura do discurso.

A Casa Real desculpou-o, alegando que uma luz o havia encadeado. Mais tarde seria revelado que Juan Carlos mal dormiu na noite anterior, em que esteve em Londres, comemorando o 76.º aniversário.