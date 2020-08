Mais mortes em julho. Sindicato dos Médicos pede investimento no SNS

No mês passado, morreram em Portugal 10.390 pessoas - o valor mais alto registado nos meses de julho em 12 anos.

Os números são do Sistema Nacional de Vigilância da Mortalidade (eVM), que regista o número de óbitos diários desde 2009, e são citados nesta terça-feira pelo jornal "Público". Em julho deste ano, morreram mais 2.137 pessoas do que em igual período do ano anterior.

Em tempo de pandemia, poder-se-ia pensar que grande parte destas mortes está associada à Covid-19, mas apenas 1,5% se deve à doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, o aumento de mortalidade deverá estar associado ao forte calor que se fez sentir no mês de julho. Mas há também a apontar a falta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelo menos na opinião dos especialistas consultados pelo “Público”.

Dizem eles que a elevada mortalidade de julho pode também ser um efeito secundário do confinamento e do auge da pandemia em Portugal, período durante o qual o acesso ao SNS esteve condicionado – além de as pessoas terem medo de lá ir.

“Os hospitais são locais seguros”

À Renascença, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos garante que os portugueses não precisam de ter medo de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde.

“Naturalmente, as pessoas tiveram receio de recorrer aos hospitais e por isso é importante dizer que os hospitais são locais seguros. Existem condições para que as pessoas que não tenham a doença [Covid] possam recorrer a eles e não estejam à espera das últimas situações para o fazer. É essencial que se crie a noção de segurança”, defende Jorge Roque da Cunha.

O responsável admite que a pandemia dificultou o acesso aos serviços de saúde e lembra que a listas de espera nos hospitais já eram grandes antes de o novo coronavírus cá chegar. A pandemia só veio agravar a situação.