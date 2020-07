Rio admite comissão de inquérito ao Novo Banco: "É mais grave do que eu pensava”

Veja também:

As suspeitas em torno dos negócios do Novo Banco “ganham cada vez mais consistência” e a situação pode ser “mais grave do que se pensava”, afirma o presidente do PSD, Rui Rio.

O líder social-democrata reagiu assim à notícia desta terça-feira do jornal “Público”, que dá conta da venda de um lote cinco mil imóveis a preço de saldo e concedendo um empréstimo ao comprador.

“A notícia vem demonstrar que as suspeitas que existem sobre os negócios do Novo Banco, que eu tenho vindo a alertar, ganham cada vez mais consistência”, declarou Rui Rio, em conferência de imprensa.

O líder social-democrata afirma que: se a notícia do “Público” “é como lá está, isto é mais grave do que eu pensava”. "Isto é gozar com os portugueses e o Governo andou mal", atira.