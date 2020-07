Balanço DGS. Mais duas mortes e 135 casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista 1.719 mortes (mais duas que no domingo) e 50.299 casos (mais 135, um aumento de 0,3%) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o segundo melhor dia, em termos do número de novos casos, desde 11 de maio. Contudo, a tendência de decréscimo à segunda-feira não é recente e pode ser explicada pela redução no número de testes realizados durante o fim de semana. Apenas um em cada quatro laboratórios referenciados pela DGS fazem testes de Covid-19 ao domingo.

As duas mortes e 101 (74,81%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 25.549 casos confirmados.



O relatório desta segunda-feira, com dados atualizados até às 00h00 de domingo, mostra uma subida de 158 no número de recuperados, para um total de 35.375 (70,33% dos casos confirmados). O número de casos ativos desce para 13.205 (menos 25).

A taxa de letalidade mantém-se nos 3,4% (16% acima dos 70 anos).