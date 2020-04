Covid-19. Por que há menos casos de infetados à segunda-feira?

De acordo com a lista da Direcção-Geral de Saúde, existem 86 laboratórios referenciados para testes de Covid-19 em Portugal. Pelo menos 63 estão encerrados ao domingo, o que representa cerca de 27% do total.

Apenas 15 laboratórios se mantêm abertos ao domingo e pelo menos 41 (48%) encerram durante todo o fim de semana. Oito não especificam se trabalham ao sábado ou domingo.

De acordo com a Norma Covid-19: Fase de Mitigação um doente deve contactar telefonicamente o laboratório onde pretende realizar o teste de Covid-19, após receber a respetiva requisição, e agendá-lo num dos 86 laboratórios referenciados para testes.

A colheita das amostras deve ser realizada no domicílio ou nos pontos de colheita destinados ao efeito.

A região de Lisboa e Vale do Tejo soma o maior número de laboratórios (29) da lista da DGS, seguida no Norte (21), Centros (14), Algarve (13) e Alentejo (9). Porto e Lisboa são as cidades com mais laboratórios referenciados para este tipo de testes (sete), cinco funcionam ao fim de semana.

De acordo com o mesmo documento, 36 laboratórios efetuam colheitas ao domicílio e 20 em "drive thru".

A realização dos testes laboratoriais deverá ser realizada no prazo máximo de 48 horas, após contacto pelo doente.