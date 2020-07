Covid-19. Reino Unido coloca Espanha na “lista negra”

“Uma segunda onda de Covid-19 lá motivou a decisão de retirar Espanha da lista de países seguros”, explica o editor de política do jornal, Tim Shipman, na rede social Twitter.

"Estamos incrivelmente desapontados por não termos sido avisados com mais antecedência, ontem, porque muitos britânicos vão de férias este fim de semana", afirma Andrew Flintham, um diretor da TUI, citado pela agência Reuters.

Em resultado deste anúncio, o operador turístico TUI avançou com o cancelamento de todos os voos para a Espanha continental e para as ilhas Canárias, a partir de domingo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda aos cidadãos britânicos que evitem deslocações não essenciais às regiões de Espanha continental. As ilhas não estão incluídas neste conselho aos viajantes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, criticou a decisão do Governo britânico de excluir Portugal do seu "corredor aéreo", dizendo que não é "suportada pelos factos".

Na sexta-feira, também foi noticiado que o Reino Unido decidiu manter Portugal fora da lista de países que podem ser visitados pelos britânico sem necessidade de cumprir quarentena no regresso . O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado dos Transportes, Grant Shapps.

Com já mais de três milhões de casos confirmados d(...)





O Governo português "lamenta que Portugal não tenha sido acrescentado à lista de países em relação aos quais o país não exige quarentena", escreveu Santos Silva no Twitter, uma decisão, acrescentou o chefe da diplomacia portuguesa, que "não é fundamentada nem suportada pelos factos".



A obrigatoriedade de os turistas britânicos cumprirem 14 dias de quarentena quando regressam de Portugal tem tido impacto no setor do turismo, particularmente no Algarve.



A embaixada do Reino Unido admitie que seja “dececionante para Portugal” a decisão de Londres de manter as restrições às viagens, mas assegura que ela se baseia “exclusivamente em considerações de saúde pública” e “pareceres científicos e técnicos”.

[notícia atualizada]

COVID-19 NA EUROPA