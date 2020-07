​Rúben Amorim e o jogo na Luz com o Benfica: “Tive lá um e correu bem”

Ruben Amorim estreia-se neste sábado no estádio da Luz em dérbis, como treinador. O técnico do Sporting mostra-se tranquilo e lembra que na atual época desportiva tem boas recordações a defrontar o Benfica no palco encarnado. “A responsabilidade é diferente, mas encaro com muita naturalidade. Sempre me senti bastante preparado para ser treinador. Comecei muito cedo a preparar-me para isto. É mais um jogo e devemos pensar jogo a jogo. Já tive lá um e correu bem. O que penso mais é no nosso objetivo”, referiu.



O Sporting entra em campo em terceiro lugar com mais três pontos que o Braga, quarto classificado. O Sporting precisa de pontuar para não depender do resultado do Braga-FC Porto. Ruben Amorim aponta ao triunfo na Luz, como o grande objetivo leonino para o dérbi. “É sempre importante uma vitória em casa de um rival. Continuar a crescer como equipa também é bom. É mais um teste à nossa equipa. Mas o nosso foco é vencer o jogo e atingir o nosso objetivo que é o terceiro lugar”, sublinha.

Sporting era quarto quando Ruben Amorim chegou

Questionado sobre a eventual perda do terceiro lugar na última jornada seria indesculpável, Ruben Amorim subtrai a dose de dramatismo desse cenário. “Não vejo dessa forma. Estávamos em quarto, a quatro pontos de um Braga que não perdia há muitos jogos”, refere.

O Sporting vem de uma sequência mais cinzenta depois de um bom reinício de campeonato após a retoma. Ruben Amorim reconhece a evidência dos números e recusa garantir resultados aos adeptos. “Os números são o que são. Fizemos cinco pontos nos últimos quatro jogos e tivemos uma derrota nos últimos nove. Só garanto aos adeptos trabalho e de fazer o meu melhor pelo clube. Garantias de resultados não dou. A nossa ideia é clara. Tudo o que disse na minha apresentação cumpri. A nossa ideia é vencer o jogo e não faz sentido estarmos a falar do quarto lugar quando estamos em terceiro”, reafirma o treinador do Sporting.

Que Benfica espera o Sporting?

O Benfica vem de duas vitórias seguidas com V Guimarães e Aves e com o segundo lugar sentenciado, Nélson Veríssimo faz do dérbi o ensaio geral para a final da Taça de Portugal dentro de uma semana com o FC Porto. O treinador do Sporting acha que essa final terá impacto no dérbi. “ Espero um Benfica de qualidade a jogar sem a pressão de há uns tempos atrás o que pode ajudar. No plantel todos querem jogar a final da taça e vão dar o máximo para estarem presentes. E têm a motivação extra de jogar contra o Sporting porque é um dérbi. Vejo uma equipa com muita qualidade e experiência, mas também um Sporting forte. Penso que vai ser um bom jogo”, antevê.

Os 22 reforços apontados ao Sporting…

A imprensa tem apontado vários nomes ao Sporting nas últimas semanas mas ainda não há nomes concretizados para a nova temporada. Ruben Amorim admite reajustes mas sem a quantidade de jogadores que continuam a ser apontados a Alvalade. “Sempre disse que o mercado vai ditar aquilo que vamos fazer, mas certamente não vão entrar os 22 jogadores que já foram referenciados para o Sporting. Faremos o ajuste necessário e o que se puder fazer, e seguir este caminho porque há jogadores da formação que precisam da ajuda de jogadores mais experientes. Essa sempre foi a mossa ideia e o que transmitimos a toda a gente”, reforça.

Espero um Benfica de qualidade a jogar sem a pressão de há uns tempos atrás o que pode ajudar. No plantel todos querem jogar a final da taça e vão dar o máximo para estarem presentes. E têm a motivação extra de jogar contra o Sporting porque é um dérbi. Vejo uma equipa com muita qualidade e experiência mas também um Sporting forte. Penso que vai ser um bom jogo.