"Casa Feliz" que substituiu "Programa da Cristina" na SIC foi líder na estreia

A "Casa Feliz" atingiu um rating de 5,4%, acima da média de julho do "Programa da Cristina" (4,9%) e da média do ano (5,1%).

O programa de estreia, "Casa Feliz", com os apresentadores Diana Chaves e João Baião, "conseguiu ainda suplantar a média anual do formato antecessor, 'O Programa da Cristina'", aponta o canal.

A "Casa Feliz", que substituiu na segunda-feira o "Programa da Cristina", depois da saída da apresentadora da SIC para a TVI, foi líder no dia de estreia, divulgou esta terça-feira a estação de televisão do grupo Impresa.





O regresso de Cristina Ferreira à TVI foi anunciado na sexta-feira, com informação de que a apresentadora retoma funções em setembro como diretora de entretenimento e ficção, tendo manifestado interesse junto da Prisa, dona da Media Capital, em comprar uma participação no capital social da dona da estação.

Cristina Ferreira cessou unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato ao qual esta vinculada até 30 de novembro de 2022, de acordo com a estação.

Há quase dois anos, em agosto de 2018, a TVI anunciou a saída de Cristina Ferreira, após 16 anos na empresa.

A 7 de janeiro de 2019, a apresentadora arrancava com o "Programa da Cristina" na SIC, que estreou a liderar, atingindo um resultado histórico de 40,1% de share, valor que a estação não registava desde 2002.

Com a cessação unilateral do contrato com a SIC, Cristina Ferreira deverá ter de ressarcir o canal em, pelo menos, quatro milhões de euros, de acordo com fonte ligada ao processo. Daquele montante, dois milhões de euros correspondem ao salário.