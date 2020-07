Sérgio Conceição enaltece título "que deu muito trabalho mas é muito merecido"

Sérgio Conceição agradeceu, esta segunda-feira, as mensagens de parabéns pela conquista do título de campeão, algo que na ótica do treinador do FC Porto "deu muito trabalho mas é muito merecido".



Sobre o jogo com o Moreirense, que o FC Porto venceu por 6-1, Sérgio salientou que sabia das dificuldades que a equipa ia encontrar, pelo que "só um Porto com o espírito que teve com o Sporting é conseguiria divertir-se e gerir o jogo como queríamos".

"Entrámos bem, mas depois com bola tivemos momentos interessantes mas sem bola foi muito mau. Foi essa a diferença entre a primeira e a segunda parte. Na segunda parte, com a qualidade que temos e com o bom espírito que existe neste momento, conseguimos chegar a estes números", assumiu o técnico portista.

Sobre a utilização de vários jogadores da formação, especialmente a titularidade de Diogo Costa na baliza, Sérgio explicou que para se estar "num patamar alto é preciso um grande trabalho dos jogadores menos utilizados":

"Dou tanto ou mais valor a isso. Os jogadores que jogam não precisam de moral. Só assim conseguimos ter gente que não joga muito mas quando é chamada dá o seu contributo ao mais alto nível."