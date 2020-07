"Fiesta" polémica, casos e um grito de revolta. A montanha russa do FC Porto campeão

A "fiesta" dos sul-americanos de horas trocadas

A segunda controvérsia da temporada portista aconteceu em novembro, com a infame festa dos internacionais colombianos e argentinos.

A 10 de novembro, Matheus Uribe confirmou que tinha feito uma festa em sua casa, a propósito do aniversário da mulher, de sexta-feira para sábado. Contudo, garantiu que tinha ido "descansar à meia-noite", em resposta à imprensa, que avançava que a festa teria terminado às 5h00. "A minha esposa, amigos e família continuaram na festa que era no jardim da minha casa. Por essa razão os meios de comunicação social e as pessoas de fora dizem que estive até às 5 horas. O que é totalmente falso", assegurou o médio internacional colombiano, no Instagram. A verdade, todavia, é que tanto Uribe como Saravia, Marchesín e Luis Díaz foram excluídos das opções de Sérgio Conceição por dois jogos - e a sua ausência não se sentiu, dado que o FC Porto venceu ambos. Contudo, mais tarde ou mais cedo, os jogadores foram reintegrados.

Sérgio assoa-se e limpa suor com lenços brancos

Em janeiro, quando o FC Porto já só via o título se usasse binóculos, uma derrota em Braga deixou os dragões a sete pontos do Benfica. No final do jogo, os adeptos mostraram lenços brancos a Sérgio Conceição. A parte controversa do episódio, contudo, foi o que o treinador disse dias depois, em conferência de imprensa, sobre a insatisfação dos adeptos: "Eu gosto de pressão, mas não faz parte comentar reação dos adeptos. Ganhando, batem palmas, perdendo, assobiam e mostram lenços. Uso os lenços para assoar ou limpar o suor da testa do meu trabalho aqui. Tenho respeito enorme pelos adeptos, não não condicionam o meu trabalho." A contestação a Sérgio Conceição subiu ainda mais de tom após essas declarações e teve clímax na final da Taça da Liga. O FC Porto caiu nos descontos perante o Braga, por 1-0. No final do jogo, em declarações à Sport TV, Sérgio proferiu as palavras por que muitos esperavam: "Temos de olhar para dentro. É preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. E não falo do grupo de trabalho, falo de toda a gente. É difícil trabalhar em determinadas condições. Primeiro ano muito difícil, sem reforços e sem dinheiro. No segundo ano, houve falta de verdade desportiva. No terceiro, falta de união dentro do clube. Fica difícil. Por isso, neste momento, o meu lugar está à disposição do presidente."

Quem diria que esse seria o ponto de viragem na época do FC Porto.

Grito de revolta de Marega abala futebol mundial

Em fevereiro, quando o FC Porto estava em recuperação e já via o título ao alcance, estalou um caso que viria a ter repercussão a nível mundial. Aos 60 minutos do jogo no reduto do Vitória de Guimarães, Moussa Marega marcou o golo da vitória portista e virou-se para a bancada, batendo com a mão no braço, num gesto indicativo da sua cor de pele. Era resposta aos insultos e cânticos racistas que ouvia há minutos. O caldo entornou por volta do minuto 70, quando o avançado maliano disse basta ao racismo. Visivelmente perturbado, Marega encaminhou-se para fora das quatro linhas e pediu para ser substituído. Os colegas e Sérgio Conceição tentaram demovê-lo, mas de nada valeu. O treinador dirigiu-se para as bancadas e disse: "É uma vergonha." Marega ainda levou um cartão amarelo, antes de sair de campo e não mais voltar. Gerou-se uma onda de solidariedade por Marega - "Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele", disse Sérgio Conceição, logo após a partida - e de indignação contra os adeptos que tinham insultado o internacional pelo Mali. Figuras do desporto mundial e inclusive adversários revoltaram-se perante o episódio. Até António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, ambos em duas ocasiões, falaram do "caso Marega". A reação foi tal que a Liga lançou uma campanha contra o racismo e discriminação.

Pandemia e voto de confiança a Pinto da Costa

A 12 de março, a Liga de Clubes suspendeu as competições profissionais por tempo indeterminado, devido à pandemia da Covid-19.

Durante a paragem, como Sérgio Conceição fez questão de realçar, nas redes sociais o FC Porto não deu férias aos jogadores, ao contrário do grande rival, o Benfica. O trabalho continuou em casa como dantes. O que a pandemia adiou foi as eleições à presidência do FC Porto, em que Pinto da Costa teve, pela primeira vez desde 1982, ano em que chegou ao lugar que ocupa há 38, dois adversários: José Fernando Rio e Nuno Lobo. Inicialmente agendadas para abril, as eleições foram adiadas para 6 e 7 de junho. Foram das concorridas de sempre, com 8.480 votos expressos, não obstante, o resultado foi o esperado: Pinto da Costa venceu com 68,65% dos votos e continuará a ser presidente do FC Porto até 2024.

Nakajima exclui-se da reta final do campeonato

O próximo episódio foi já após depois da paragem do campeonato por causa da pandemia do novo coronavírus - e a propósito dela. Por altura da retoma, Sérgio Conceição confirmou apenas que Shoya Nakajima não estava a treinar com o grupo. Investigação revelou que o japonês tinha-se excluído dos trabalhos devido a um problema familiar. Já no final de junho, contudo, o agente de Nakajima, Theodoro Fonseca, sublinhou, em entrevista à SIC Notícias, que a equipa técnica e a administração da SAD do FC Porto "nunca viraram as costas" ao avançado japonês e explicou o que se passara durante a paragem. "Todos os funcionários de casa deles ficaram apreensivos e voltaram para o Japão. Tanto a cozinheira como o intérprete e a professora. Ele ficou sozinho em casa. Tem uma filha recém-nascida e a esposa dele precisa de cuidados especiais", esclareceu o empresário.

Theodoro Fonseca garantiu, também, que Nakajima queria voltar aos treinos do FC Porto, mas que estava perante "um problema delicado". "Tem de fazer os testes à Covid-19, tem de ser aceite pelo grupo e pela a equipa técnica. Por mais vontade que tenha, agora vai ter de esperar. O Nakajima é um jogador fabuloso, é um fora de série, mas é um profissional e tem de entender o lado do clube. Todo o grupo tem de ser consultado, assim como a equipa técnica e a administração da SAD. O Nakajima não pode voltar sem ser aceite por todos", frisou o agente. No início de julho, Nakajima voltou a treinar, ainda que à parte do grupo. Ainda não há desfecho para este episódio, mas certo é que o FC Porto acabou por não precisar do japonês para se sagrar campeão.