Covid-19: Ministra da Saúde fala em dados “bastante encorajadores”

Os dados mais recentes da evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal são “bastante encorajadores”, afirma a ministra da Saúde, Marta Temido.



Um dos indicadores – a taxa de incidências nos últimos sete dias – apresenta-se agora em 19 por 100 mil habitantes, é um sinal encorajador porque mostra que Portugal está abaixo de uma taxa de 20 por 100 mil. A taxa nos últimos 14 dias é ainda de 43,2 por 100 mil habitantes, disse Marta Temido, em conferência de imprensa.

Em relação ao risco de transmissão de doença (Rt), o valor médio para os dias 12 a 16 de julho estava em 0,97, podendo variar entre 0,96 e 0,99.

"Estes resultados indicam que o risco de transmissão ao longo do tempo está numa trajetória de decréscimo ao nível nacional", sublinha a ministra da Saúde.

Portugal regista dois óbitos e 135 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Desde 11 de maio que o número de novos casos não era tão baixo. No que toca ao número de pessoas dadas como recuperadas, são 178 desde domingo, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).



"São números que consideramos bastantes encorajadores relativamente ao trabalho que temos vindo a desenvolver e que vamos prosseguir, particularmente em 19 freguesias e em determinadas áreas da região de Lisboa e Vale do Tejo", afirmou a ministra da Saúde, ressalvando que às segundas-feiras costuma haver menos casos reportados.



Marta Temido refere que tem estado a ser realizado "um trabalho de grande intensidade que está a dar alguns resultados nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa".

"Quando olhamos para o número de novos casos nos últimos 14 dias comparado com os últimos sete dias, encontramos já alguns resultados. A incidência nos últimos sete dias diminui em todos os concelhos e na Área Metropolitana de Lisboa, mantendo-se Sintra como a situação que ainda está um pouco distante daquilo que gostaríamos de atingir", sublinha.

"A evolução da incidência nos últimos 14 dias aparenta estabilizar em torno dos 100 a 140 novos casos por 100 mil habitantes, com tendência decrescente, tendo sido registada hoje a tendência mais baixa desde 1 de julho em quase todos os concelhos", destaca Marta Temido.

De acordo com a governante, continua a haver 206 surtos ativos de Covid-19 em Portugal continental: 41 no Norte, 11 no Centro, 131 em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Alentejo e 13 no Algarve.

A ministra da Saúde falou também sobre as vacinas para a Covid-19 que estão em testes. Marta Temido diz que existe uma vacina para a Covid-19 em fase de ensaios clínicos “com possibilidade de avaliação no final de setembro".