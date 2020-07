Livros digitais? “Tenhamos muito cuidado com as utopias”

Tem de haver um equilíbrio e o papel não pode simplesmente desaparecer. É esta a opinião dos dois comentadores do programa As Três da Manhã sobre a eventual passagem dos manuais escolares para a versão digital. “Acho que não é o fim dos livros, tem de haver um sistema combinado”, defende Jacinto Lucas Pires nesta segunda-feira, advertindo para o risco de “irmos do 8 para o 80 e perdermos o equilíbrio”. Henrique Raposo reforça o apelo à cautela. “Tenhamos muito cuidado com as utopias à distância, com as utopias digitais”. O comentador lembra que “a internet destruiu o espaço público, a capacidade de os adultos conversarem entre si” e que “os miúdos associam ecrã a divertimento”. Recorda também, com desagrado, a entrevista da “professora estrela da telescola” ao “Expresso”, em que “disse que não gosta de ler e que compra os livros só para os ter”.

Já sobre o impasse vivido em Bruxelas entre os chefes de Estado e de Governo dos 27, que não parecem entender-se nas ajudas à crise criada com a pandemia do novo coronavírus, os dois comentadores revelam posições menos uníssonas. Jacinto Lucas Pires acredita num acordo, mas critica as frugalidades. “Os países tidos como frugais parece que continuam presos à narrativa moralizante da preguiça do Sul e, se isso já não fazia sentido antes, faz ainda menos sentido agora, numa pandemia que atingiu todos e que parece que ainda não perceberam que, mesmo só pensando em termos económicos, a Europa funcionará melhor quanto menos desigual for”. “Mesmo para as economias ditas frugais, seria bom que houvesse um acordo com menos frugalidades”, reforça, criticando aquilo em que se tornou o Conselho Europeu: “são enclaves de psicodrama em que muitos chefes de Governo jogam para as plateias de casa em vez de estarem à altura do seu papel no palco europeu”.