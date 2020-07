Manuais digitais vão avançar. Dos livreiros aos sindicatos, dos pais às escolas, há dúvidas e uma certeza: “Não cometam o erro do Magalhães”

Desde esses primeiros cinco minutos, há poucos meses, e até ao dia de hoje, a Escola Virtual pura e simplesmente cresceu de forma esmagadora, diz Paulo Gonçalves. “Quando nessa altura fizemos esse anúncio a Escola Virtual tinha 200 mil utilizadores. Hoje tem mais de um milhão de utilizadores registados."

Com tantas “torneiras digitais” a abrirem-se em milhares de lares, a Porto Editora teve também de abrir os cordões à bolsa e gastar alguns milhares para não furar expectativas e conseguir estabilizar os acessos à Escola Virtual.

Se a Porto Editora está pronta para um futuro que ainda não chegou à maior parte dos alunos portugueses, é importante saber se os manuais, por serem digitais, acabam por ser mais baratos que em papel. Acabam? Desengane-se.

"Nesta lógica do conteúdo digital, há o mito de que por ser intangível, ou seja, por não haver um objeto físico, não nos permite aperceber do valor do trabalho. A verdade é que o digital tem outras implicações em termos de investimento que é muito, muito, muito significativo e muito maior do que aquele que existe no formato tradicional de papel”, esclarece Paulo Gonçalves.

Mas sublinha que “ainda assim a perspetiva desta empresa, e do sector editorial, é que os preços não reflitam este tipo de investimento”.

Contudo, é bom lembrar que os livros pagam IVA a 6% e os produtos digitais a 23%.

Responsabilizar as famílias para os novos “Magalhães” não irem para o lixo

De entre os vários atores do sector da educação, a Confap, Confederação das Associações de Pais, é a que representa diretamente os interesses de alunos e encarregados de educação.

Jorge Ascensão é muito claro: não quer ver repetidos erros que se constataram na atribuição dos “Magalhães” a novos suportes e meios digitais que venham a ser disponibilizados com o dinheiro de todos. É nesse sentido que afirma à Renascença que espera “que não se cometa o erro que se cometeu com o Magalhães, que foi atribuir diretamente a famílias que não se responsabilizaram por eles e, depois, evaporaram-se todos os recursos”.

Para o responsável da Confap, “os recursos deviam ter sido dados às escolas, era assim que devia ter sido”. Por isso desafia o Governo a pensar bem a medida para não se estar a mandar fora este tipo de recursos. “Porque quando estamos a falar da Acão Social Escolar, estamos a falar de uma heterogeneidade de famílias, nas suas culturas, expectativas, anseios, forma de encarar e responsabilizar por aquilo que é disponibilizado pelo Estado. E há, portanto, todo um trabalho a fazer, para que haja esta responsabilização sobre aquilo que todos nós estamos a dar com os nossos impostos”, conclui.

Estudem bem para não se perder mais uma oportunidade, desafia a Fenprof

Mário Nogueira dispensa apresentações. Tem sido o rosto da contestação pela reposição das carreiras dos professores e conhece os problemas da escolas e dos docentes como poucos. Sobre a desmaterialização dos manuais escolares, defende: “É um trabalho que tem de ser feito com muito rigor, com muito cuidado, que tem de ser continuado, e que antes de começar, antes de dizer ‘agora vai ser assim’, devia conhecer-se o tempo e os planos para fazer isso. Porque, se não, é uma aventura de que podem resultar consequências nada positivas, nada favoráveis daquilo que se quer da escola, que é que tenha qualidade, mas seja um espaço de promoção e igualdades entre alunos – e que não agrave ainda mais as desigualdades que já existem”.

Para Mário Nogueira há muitos anos que a educação parece andar a reboque dos dinheiros de Bruxelas. Por isso, mistura dois exemplos: “Seja com o Magalhães, seja a remoção do amianto nas escolas – uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas têm a ver com a decisão –, as medidas e as decisões, de algum tempo a esta parte, dependem dos programas comunitários de financiamento e do que é elegível para financiamento”.