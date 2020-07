Benfica confirma Jesus

O Benfica confirma que “apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite”.

Em comunicado enviado à CMVM, os encarnados adiantam ainda que entraram em contacto com o Flamengo a dar conta do interesse no técnico português.

As águias não comunicam detalhes do negócio, nem anos de contrato, nem valores envolvidos.

Poucos minutos antes, o clube brasileiro tinha, também ele, confirmado a saída de Jorge Jesus. O campeão brasileiro “lamenta” a decisão do técnico, mas “respeita a decisão pessoal”.

Aguarda-se, agora, uma declaração ou comunicado do treinador. Jesus é esperado em Portugal nas próximas horas.