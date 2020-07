Jorge Jesus volta ao Benfica com contrato até 2023

Jorge Jesus vai mesmo regressar ao Benfica, seis anos depois, ao que Bola Branca apurou. O treinador português vai deixar o Flamengo para se comprometer com o Benfica por três temporadas, até 2023.

O acordo entre o treinador e o clube já existe. O Benfica tem, há vários dias, um emissário no Brasil a tratar da transferência. Falta o entendimento Benfica e Flamengo, mas que será alcançado nas próximas horas.

Há cláusulas para o Benfica pagar e falta acertar a forma desse plano de pagamento. O Benfica terá de pagar ao Flamengo à volta de dois milhões de euros. Um milhão corresponde à cláusula de rescisão que estava contemplada no contrato renovado no início de junho pelo treinador português. O outro milhão de euros é o prémio de assinatura que Jesus recebeu na altura.

Jorge Jesus vai comandar o Benfica até 2023, isto é, assinará contrato válido para as próximas três temporadas. O valor total do vínculo é de 18 milhões de euros brutos. O treinador traz, ainda, a equipa técnica que conquistou seis títulos em pouco mais de um ano no Flamengo.

Há três nomes no plantel do Flamengo já indicados pelo treinador a Luís Filipe Vieira para o Benfica: o central Léo Pereira, de 24 anos; o médio Gerson, de 23 anos; e o extremo Bruno Henrique, de 29 anos.