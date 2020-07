Presidente do Flamengo garante Jorge Jesus no regresso ao trabalho

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assegurou, esta quinta-feira, que Jorge Jesus vai estar presente no regresso ao trabalho do clube brasileiro, depois das folgas pela conquista do campeonato Carioca.

"Toda a gente está livre hoje [esta quinta-feira] e todos treinarão na segunda-feira [pouco depois, o regresso foi remarcado para terça-feira]. Estamos a contar com ele lá, foi o que eu falei agora com ele no balneário. Toda gente tem direito, ganharam um título. Vamos dar uns dias de folga", referiu Landim, em declarações à estação televisiva Globo.

O Flamengo conquistou, na quarta-feira, o quarto título do ano, ao vencer o Fluminense por 1-0, em jogo da segunda mão da final do campeonato do Rio de Janeiro. Na primeira mão, tinha vencido por por 2-1.

Os campeões brasileiros já tinham conquistado, em 2020, a Supertaça sul-americana, a Supertaça brasileira e a Taça Guanabara, a primeira fase do campeonato Carioca.